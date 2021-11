Cop26, Draghi in conferenza stampa: “Traccia percorso da intraprendere insieme”

Dopo la prima giornata di lavori hanno parlato in conferenza stampa il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi e il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani

Dopo la prima giornata di lavori del COP26 World Leaders Summit a Glasgow, con la cerimonia di apertura e la tavola rotonda “Action and Solidarity – The Critical Decade”, hanno parlato in conferenza stampa il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi e il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani.

“La più importante iniziativa collettiva”

“L’iniziativa della Cop26 è molto molto importante, traccia il percorso che dovremo intraprendere tutti insieme per dare risposta al problema che non possiamo risolvere da soli”, ha detto il capo del governo italiano. “Un singolo Paese non può rispondere a questi problemi e questa forse è la più importante iniziativa collettiva diretta a questo fine”.

“Crescente consapevolezza”

“Prima si ignorava completamente il problema, ora c’è crescente consapevolezza“, ha aggiunto Draghi, a proposito del clima. “Quello che rende molto complicato il negoziato è che i Paesi hanno condizioni di partenza diverse tra loro”, ha poi affermato.

Investimenti

“Se si riesce a portare dentro i capitali privati nella lotta al cambiamento climatico ci si accorge che non ci sono vincoli finanziari”, ha continuato il premier. “E’ necessario che il settore pubblico aiuti questo denaro privato a suddividere il rischio. Questi investimenti hanno gradi di rischio di diversa entità e non possono essere sopportati dal solo settore privato”.

“Un grande aiuto dalla tecnologia”

I passi avanti sul clima ci saranno “in concreto, quando ci saranno delle iniziative di carattere tecnologico. Un grande aiuto lo vedo arrivare dalla tecnologia“, ha aggiunto Draghi. “Ora ragioniamo su una riduzione delle emissioni a tecnologie esistenti, ma c’è un campo immenso come sul Covid e sui vaccini in cui le tecnologie possono aiutare sulla transizione ecologica”.

