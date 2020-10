Coronavirus, Zingaretti: obbligo della mascherina all’aperto da domani

Schizzano i contagi per Covid 19 in Italia: sono 2.548 nelle ultime 24 ore, un cifra che non si verificava da oltre cinque mesi. Numero record di tamponi (118.236) e aumento anche delle vittime: 24, contro le 16 del precedente rilevamento.

Obbligo della mascherina nel Lazio

“Da domani scatterà in tutto il territorio regionale l’obbligo della mascherina. Chi violerà questa regola verrà sottoposto alla multa prevista”. Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti nel corso di una conferenza stampa allo Spallanzani.”É una importante strumento di prevenzione – ha aggiunto – Non prevediamo alcuna forma di contenimento sugli orari dei negozi, locali e pub“.