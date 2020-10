In Italia, oggi, il numero dei contagi registrati è pari a 19.143. Gli attualmente positivi sono 186.002 (16.700 in più nelle ultime 24h). Il numero delle vittime è in totale 37.059 (91 in più rispetto a ieri). I casi totali sono 484.869. Il totale dei dimessi guariti è 261.808 (+ 2.352). I ricoverati in terapia intensiva sono 1.049 (+ 57 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 174.404 (+15.788). I pazienti ricoverati con sintomi ammontano a 10.549 (+ 855 rispetto a giovedì). Il totale dei casi testati è pari a 8.679.107. I tamponi effettuati oggi sono 182.032, per un totale di 14.314.453.

La situazione regionale

La regione in testa alla classifica per maggior numero di positivi registrati è la Lombardia con 4.916 casi. Seguono la Campania 2.280 il Piemonte 2.032, il Veneto con 1.550, il Lazio con 1.389 e la Toscana con 1.290. La Regione Molise registra 56 positivi al covid-19.

