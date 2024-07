Anche l’Olanda ai quarti

Finisce 3-0 a Monaco di Baviera, con l’Olanda che schianta la Romania, ma il risultato è bugiardo per gli orange per occasioni create e volume di gioco. Sblocca Gapko nel primo tempo, la chiude Malen nella ripresa: Olanda ai quarti, aspettando la vincente di Austria-Turchia.

Dominio olandese

L’Olanda fa la partita, la Romania fatica a tirare in porta. Nella prima frazione, parte la formazione rumena che ha subito una ghiotta opportunità con Man che però non inquadra la porta. L’Olanda è meglio organizzata e si vede, nel tocco palla e nelle geometrie. E il vantaggio è una conseguenza della migliore impostazione di gioco. Lo firma Gakpo che controlla un pallone sulla fascia mancina, converge, manda al bar il suo angelo custode e la piazza sul primo palo. Non impeccabile il portiere romeno Nota. Poi, altra occasione per Man, senza fortuna. Poi riprende il comando del gioco l’Olanda, prima con Reijnders, murato al momento della conclusione, poi con De Vrij che sfiora il 2-0 di testa. Nel finale altra occasione per gli orange: Dumfries sfonda a destra e la mette in mezzo per Depay, Dragusin intuisce e anticipa l’attaccante olandese.

La chiude Malen

Nella ripresa continua il monologo olandese, con gli orange che scherzano con i romeni. Ancora Depay, murato nell’area piccola, poi Van Dijk di testa scheggia il palo, Gakpo non riesce a chiudere una ripartenza Gapko si illude di averla chiusa, l’attaccante insacca da due metri, ma è tutto fermo per fuorigioco. Romania non pervenuta. Verman manda fuori di pochissimo incrociando sul secondo palo. L’Olanda domina ma non riesce a chiuderla, la difesa della Romania riesce sempre a salvarsi. Un rimpallo favorisce Simons, palla vicinissima al montante, Marin salva su Gakpo. E’ un assedio, ma l’Olanda è tanta e la chiude. Depay sfonda a sinistra, numero di Gapko che tiene in gioco il pallone sulla linea di fondo irridendo l’avversario e riesce a metterla in mezzo per Malen che sotto misura fa il giusto 2-0. E lo stesso Malen in pieno recupero firma il terzo gol: fa tutto da solo, entra in area da sinistra, si beve tre avversari e infila sul primo palo. Finisce così, Romania mai in partita, Olanda ai quarti di finale.