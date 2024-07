Biden, deputato texano chiede il passo indietro

È Lloyd Doggett, deputato del Texas, a chiedere ufficialmente, per primo, al candidato democratico Joe Biden di farsi da parte. Una richiesta che, di fatto, è la prima ad avvenire pubblicamente, rendendo più concreto l’esame in corso sulla candidatura del presidente uscente a un nuovo mandato alla Casa Bianca. Una valutazione che, secondo l’ex speaker della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi, è legittima. Intanto lo staff di Biden ribadisce: “Solo una serataccia”.

Biden, deputato chiede lo stop

Il deputato del Texas Lloyd Doggett chiede a Joe Biden di farsi da parte, divenendo il primo democratico a esortare pubblicamente il presidente a ritirarsi. “Dovrebbe prendere la dolorosa e difficile decisione di ritirarsi”, ha detto Doggett spiegando che la sua decisione di uscire allo scoperto “non è stata presa alla leggere e non intacca il rispetto nutrito nei confronti di Biden. Detto questo l’impegno di Biden è nei confronti del Paese e per questo chiedo” che si ritiri.

“Solo una serataccia”

“Joe Biden ha avuto una serataccia ma sa come riprendersi”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ricordando che il presidente “aveva avuto un’influenza”, la notte del dibattito tv contro Donald Trump. “Non è strano per un presidente in carica non essere al massimo nel primo duello televisivo”, ha aggiunto la funzionaria.

Biden terrà una conferenza stampa durante il vertice Nato la settimana prossima, ha annunciato la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre confermando anche l’intervista del presidente americano con l’Abc. Sarà il primo punto con i reporter dopo il disastroso dibattito tv contro Trump.

Pelosi: “Legittimo interrogarsi”

È “legittimo” interrogarsi sullo stato di salute di Joe Biden, “è legittimo chiedersi se è stato un caso o c’è un problema”: è “legittimo” chiederselo per tutti e due i candidati. Lo afferma l’influente ex speaker dem della Camera, l’ottantaquattrenne Nancy Pelosi, su Msnbc. Pelosi spiega di non aver parlato con il presidente dal dibattito: “Ha avuto una cattiva serata” ma Biden ha “una visione, ha conoscenza, ha buon senso e pensa in modo strategico” e “non dobbiamo dimenticarci” qual è la posta in gioco alla elezioni.

Fonte: Ansa