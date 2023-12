Stati Uniti hanno avvertito i pace per lo Yemen, negoziato con l’Arabia Saudita e consegnato all’inviato di pace delle Nazioni Unite, fallirà. Se continueranno gli attacchi alle navi mercantili al largo delle coste dello Yemen. In solidarietà con i palestinesi sotto attacco da parte di Israele a Gaza, gli Huthi stanno usando il loro controllo della costa occidentale dello Yemen. Compresi i porti come quello di Hodeidah. L’obiettivo è sferrare attacchi a quelle che considerano spedizioni legate a Israele. Gli Usa stanno cercando di organizzare in fretta e furia una forza di protezione marittima più ampia. Con base in Bahrein. Per rotte marittime più trafficate del mondo vengano bloccate. Paralizzando così l’economia globale. Yemen: accordo di pace in pericolo. Glihanno avvertito i ribelli Huthi che il piano diper lo Yemen, negoziato con l’Arabia Saudita e consegnato all’inviato di pace delle Nazioni Unite, fallirà. Se continueranno gli attacchi alle navi mercantili. In solidarietà con i palestinesi sotto attacco da parte di Israele a Gaza, gli Huthi stanno usando il lorodella costa occidentale dello Yemen. Compresi i porti come quello di. L’obiettivo è sferrare attacchi a quelle che considerano spedizioni legate a Israele. Gli Usa stanno cercando dimarittima più ampia. Con base in Bahrein. Per evitare che lepiù trafficate del mondo vengano bloccate. Paralizzando così l’

Sos Yemen

Lo Yemen è uno dei paesi più poveri del mondo arabo. Dal 2014 convive con una guerra civile che, secondo Armed Conflict Location & Data Project (ACLED), ha ucciso più di 100 mila yemeniti dall’inizio del conflitto. Oltre 12.000 tra questi sono stati uccisi in attacchi mirati. Inclusi 7.500 bambini. Molte città yemenite sono state distrutte dalle bombe. Secondo le Nazioni Unite, se alle morti violente si aggiungono quelle correlate, le vittime del conflitto sarebbero 250 mila. La crisi nella penisola araba vede coinvolto il movimento armato Houthi. E’ sostenuto dall’Iran. Controlla la capitale Sanaa e gran parte dello Yemen Nord occidentale. Ad esso si contrappone una coalizione internazionale guidata dall’Arabia Saudita in sostegno del governo centrale. Nel 2019 le Nazioni Unite hanno dichiarato che sia gli Houthi che il governo hanno commesso crimini di guerra. Ossia uccisioni arbitrarie, stupri, torture e reclutamento di bambini soldato. Genocide Watch ha pubblicato un avviso di emergenza per “rischio genocidio” ai danni della popolazione locale. Vittima di bombardamenti. E privata di cibo, acqua e servizi essenziali dalla coalizione a guida saudita.

In prima linea

Save the children è impegnata in prima linea in Yemen. La guerra e la crisi umanitaria che ne è derivata hanno determinato nel Paese una situazione drammatica. Con una tragica escalation di vittime civili. Tra marzo 2015 e settembre 2021 ci sono stati circa 10 attacchi aerei al giorno in Yemen. Hanno causato l’uccisione o il ferimento di oltre 18.000 vittime civili. Il conflitto ha costretto più di 4,5 milioni di persone, tra cui più di 2 milioni di bambini e bambine, a lasciare le loro case. Si stima che 21,6 milioni di persone, tra cui 11 milioni di bambine e bambini, abbiano bisogno di assistenza umanitaria. Il conflitto in Yemen ha origini dalla primavera araba del 2011, quando una rivolta ha costretto il presidente di lunga data, Ali Abdullah Saleh, a cedere il potere al suo vice, Abdrabbuh Mansour Hadi. La transizione politica avrebbe dovuto portare stabilità nel Paese, che è inoltre uno dei più poveri in tutto il Medio Oriente, ma così non è stato. Da allora la situazione in Yemen è precipitata. Il presidente Hadi ha dovuto affrontare vari attacchi da parte delle forze militari fedeli a Saleh, una crescente insicurezza alimentare e una crisi economica dilagante. I combattimenti in Yemen sono iniziati nel 2014 quando il movimento ribelle musulmano sciita Houthi ha preso il controllo della provincia settentrionale di Saada e delle aree limitrofe. Gli Houthi hanno continuato ad attaccare arrivando a prendere la capitale Sanaa, costringendo Hadi all’esilio all’estero.

Escalation

Il conflitto si è intensificato drammaticamente nel marzo 2015, quando l’Arabia Saudita e altri otto stati – per lo più arabi sunniti – sostenuti dalla comunità internazionale – hanno lanciato attacchi aerei contro gli Houthi, con l’obiettivo dichiarato di ripristinare il governo di Hadi. L’Arabia Saudita ha giustificato il proprio intervento in Yemen affermando che l’Iran sostiene gli Houthi con armi e supporto logistico – un’accusa che l’Iran nega. Il conflitto è entrato così a far parte di una serie di tensioni regionali e geopolitiche. Da quando sono scoppiate le violenze, le condizioni della popolazione in Yemen sono rapidamente peggiorate, portando il Paese sull’orlo della carestia e del collasso economico. Il conflitto in Yemen ha avuto un grave impatto sull’economia del Paese, causando instabilità economiche, limitando le importazioni e aggravando i disastri naturali. L’economia continua a deteriorarsi, con perdite di mezzi di sussistenza e aumento dei prezzi delle materie prime. La carenza di cibo, acqua potabile, servizi igienici e assistenza sanitaria, nonché la diffusione di massicce epidemie di colera e difterite, hanno gravato sulle condizioni di vita dei civili e privato le famiglie dei bisogni primari.