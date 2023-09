A Roma il meetinig delle associazioni di promozione sociale

Il mondo delle associazioni di promozione sociale si riunisce a Roma, il 28 settembre la prima Giornata dell’Associazionismo promossa dal Forum Terzo Settore: “L’associazionismo è un comparto economico fondamentale”.

A Roma il meeting delle associazioni di promozione sociale

Il mondo delle associazioni di promozione sociale si riunisce a Roma, il 28 settembre, per l’iniziativa “Siamo valore sociale”, la prima edizione della Giornata dell’Associazionismo promossa dal Forum Terzo Settore. L’appuntamento, che si svolgerà presso l’Aula Magna della Facoltà di Architettura dell’Università Roma Tre, a partire dalle 9.30, punterà i riflettori sul ruolo delle Aps e di tutto il Terzo settore nel costruire spazi di democrazia e partecipazione, realizzando l’articolo 18 della nostra Costituzione, e nell’attuare un modello di economia sociale e di sviluppo sostenibile.

“Abbiamo fortemente voluto questa Giornata – commenta Giancarlo Moretti, coordinatore della Consulta Aps del Forum Terzo Settore – per celebrare lo spirito associativo che anima tutto il Terzo settore e che, soprattutto in questa complessa fase storica, rappresenta un forte antidoto al crescente senso di solitudine delle persone e alla tendenza all’isolamento, soprattutto tra i più giovani”.

L’evento vedrà la partecipazione di numerosi ospiti tra rappresentanti delle istituzioni, del Terzo settore e studiosi. Le emergenze globali che l’Italia ha affrontato negli ultimi anni hanno evidenziato l’importanza del Terzo settore nel promuovere responsabilità collettiva, sostenendo le comunità nei momenti di necessità. Inoltre, i dati Istat hanno confermato come l’associazionismo sia anche un comparto economico fondamentale, che cresce e produce occupazione. È importante, dunque, che anche la politica ne riconosca il valore e metta in campo strumenti adeguati per agevolare la vita delle associazioni e promuoverne lo sviluppo. L’evento sarà trasmesso anche in streaming sul canale YouTube del Forum Terzo Settore: https://www.youtube.com/@forumterzosettore

Fonte: AgenSIR