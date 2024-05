Olbia, aereo fuori pista: voli in tilt

Giornata difficile all’aeroporto di Olbia, dopo che un aereo Enav è finito fuori pista. Un incidente che, fortunatamente, non ha provocato feriti ma che ha letteralmente mandato in tilt lo scalo sardo, con voli cancellati e traffico aereo pressoché azzerato, con oltre 30 voli che hanno accumulato ingenti ritardi.

Olbia, caos in aeroporto

Resta ancora chiuso l’aeroporto Costa Smeralda di Olbia dopo che un piccolo aereo dell’Enav per radiomisurazioni, il Piaggio P180, è finito fuori pista senza feriti.

L’impatto sul traffico sullo scalo della Gallura è significativo tra arrivi e partenze: 32 voli in ritardo, 4 cancellati e tre dirottati in altri aeroporti sardi.

Secondo l’avviso Notam per i piloti lo stop, attualmente, è attivo sino alle 20 di questa sera.

Nel dettaglio sono stati cancellati i due voli in arrivo e in partenza per Milano Linate di Aeroitalia, uno Easyjet in partenza per Bergamo e uno Ryanair sempre per Bergamo Orio al Serio.

Dirottati ad Alghero un aereo Ryanair proveniente da Bergamo e uno Volotea da Parigi Orly, mentre è atterrato a Cagliari quello Easyjet da Milano Malpensa. Complessivamente i ritardi riguardano finora 15 voli in arrivo e 17 in partenza.

