Gr.Est al servizio dei bambini. Per due giorni al Teatro Lyrick di Assisi sono stati oltre mille i giovani protagonisti di “Stand by me, per lasciare la tua impronta”. La due-giorni di formazione si è svolta tra preghiera, animazione, divertimento e laboratori. Per gli animatori di 29 oratori delle diocesi di Perugia-Città della Pieve e di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino impegnati nelle attività estive. La finalità del meeting, sottolineano gli organizzatori, è stata quella di “far emergere e orientare le passioni dei ragazzi“. Affinché possano trovare “la loro identità, vocazione e missione“.