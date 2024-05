L’agonia delle spiagge italiane: mini-discarica ogni 100 metri

Il report 2024 di Legambiente traccia un quadro sconfortante sullo stato di salute del nostro litorale. Secondo quanto emerso dalla ricerca, infatti, ogni 100 metri figura una media di 705 rifiuti di vario genere, dagli scarti di pesca e acquacoltura fino ai frammenti di plastica. Del resto, proprio questa gioca un ruolo decisivo nell’inquinamento della battigia nostrana.

Spiagge inquinate: l’indagine

Una media di 705 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia lineare, quasi la metà (il 40,2%) sono 5 tipologie di oggetti (mozziconi, pezzi di plastica, tappi e coperchi in plastica, materiali da costruzione e demolizione e stoviglie usa e getta in plastica). È questo uno dei risultati del monitoraggio 2024 fatto da Legambiente su 33 spiagge di 12 regioni della Penisola, per un totale di 179.000 metri quadri monitorati e dove sono stati raccolti e catalogati 23.259 rifiuti.

Preoccupa, sottolinea il Rapporto Beach Litter, il dato specifico sui prodotti in plastica monouso banditi dalla direttiva europea Single Use Plastics (Sup), in vigore in Italia dal 14 gennaio 2022, e che insieme alle reti e attrezzi da pesca e acquacoltura, rappresentano ancora il 56,3% del totale dei rifiuti monitorati nel 2024, con un andamento dal 2014 ad oggi che non sembra mostrare segni di riduzione importanti, rappresentando mediamente circa il 50% dei rifiuti ritrovati, secondo i dati raccolti dai nostri volontari.

La campagna di Legambiente

All’argomento è dedicata dal 10 al 12 maggio la campagna di Legambiente per il monitoraggio e alla pulizia dei rifiuti abbandonati su spiagge e arenili, “Spiagge e Fondali Puliti 2024” per sensibilizzare le persone sul problema della dispersione dei rifiuti in mare e lungo le coste (marine litter) e sul corretto smaltimento dei rifiuti. “Spiagge Pulite? Pinzaci tu!” è lo slogan dell’edizione 2024.

Quali rifiuti si trovano

Secondo il Rapporto Beach Litter, ai primi cinque posti della classifica delle tipologie di rifiuti raccolti figurano in testa i mozziconi di sigaretta, 3.338 quelli raccolti (14,4% rispetto al totale), per una media di 101 cicche su 100 metri di spiaggia. A seguire 2.195 (9,4%) oggetti e frammenti di plastica di grandezza tra i 2,5 e i 50 cm, 1.566 (6,7%) di tappi e coperchi. Al quarto posto i materiali da costruzione con il 5,5% e al quinto le stoviglie usa e getta in plastica (4,2%). Il podio dei materiali più diffusi sulle spiagge monitorate resta sempre la plastica con il 79,7% degli oggetti rinvenuti. Segue il vetro/ceramica con il 6,6%, il metallo presente per il 4,5% e carta/cartone con il 2,9%. Sono poi 4.589 gli elementi rinvenuti sulle spiagge monitorate che appartengono al gruppo delle reti e attrezzi da pesca e acquacoltura in plastica abbandonati, conquistando così il primo posto di questo specifico materiale.

Plastica invasiva

Tra gli altri oggetti, figurano anche le bottiglie e i contenitori di plastica – inclusi tappi e anelli – con 2.661 rifiuti trovati sulle spiagge monitorate dai volontari di Legambiente (11,4% del totale e il 20% della Sup). A seguire le buste di plastica, il 2,4% del totale (4% della Sup). I contenitori in plastica per alimenti il 2,2% del totale rinvenuto (4% degli oggetti Sup) mentre i bicchieri in plastica rappresentano l’1,9% del totale (3% della Sup). Al settore alimentare afferiscono anche posate e piatti di plastica che rappresentano il 2% degli oggetti Sup. I cotton fioc rappresentano l’1,6% del totale dei rifiuti (3% degli oggetti della Sup), mentre le cannucce e gli agitatori per cocktail rappresentano l’1,2% dei rifiuti totali e il 2% degli oggetti della Sup. Infine sulle 33 spiagge monitorate, il 6,6% è risultata avere un Indice della Pulizia delle Coste (Clean Coast Index) corrispondente a un giudizio “spiaggia sporca” o “molto sporca”.

Fonte: Ansa