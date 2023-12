Lavrov: “L’Armenia rischia la propria sovranità nazionale”

Il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha avvisato l'Armenia che rischia di perdere la propria sovranità in termini di difesa e sicurezza nazionale se approfondisse il dialogo con la Nato

Il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, in una intervista alla Tass, ha messo in guardia l’Armenia nel caso questa – come l’Ucraina – volesse avvicinarsi all’Alleanza Atlantica. Quest’anno il Paese asiatico ha tenuto decine di esercitazioni congiunte con la Nato.

Lavrov: “Armenia rischia sovranità con avvicinamento a Nato”

La Russia si aspetta che l’Armenia si renda conto del rischio di perdere la propria sovranità in termini di difesa e sicurezza nazionale attraverso l’approfondimento del dialogo con l’Alleanza Atlantica, ha dichiarato il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in una intervista alla Tass.

“Spero che Erevan sia consapevole del fatto che qualsiasi approfondimento della cooperazione con la Nato potrebbe farle perdere la sovranità nella sfera della difesa e della sicurezza nazionale”, ha detto. Lavrov ha sottolineato che quest’anno l’Armenia ha tenuto decine di esercitazioni congiunte con l’Alleanza atlantica.

Fonte: Ansa