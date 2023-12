Diocesi di Urbino: "Non ringrazieremo mai a sufficienza chi dedica la sua vita per salvare quella degli altri mettendo molto spesso a rischio la propria"

L’arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, a firma del vicario generale, don Daniele Brivio, ha inviato un messaggio di cordoglio dopo lo scontro frontale tra un’ambulanza della Ast1 Pesaro e un pullman carico di ragazzi che purtroppo è costato la vita a quattro vittime, i sanitari e il degente nell’ambulanza.

Incidente bus-ambulanza: la preghiera della diocesi di Urbino

“Un abbraccio e una preghiera speciali per le vittime dell’incidente nella galleria di Fermignano. Non ringrazieremo mai a sufficienza chi dedica la sua vita per salvare quella degli altri mettendo molto spesso a rischio la propria”. È quanto si legge in un comunicato dell’arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, a firma del vicario generale, don Daniele Brivio, sull’incidente – uno scontro frontale tra un’ambulanza della Ast1 Pesaro e un pullman carico di ragazzi in gita con i loro e accompagnatori – che purtroppo conta quattro vittime.

“Una preghiera per il personale sanitario e per l’ammalato trasportato che siano nell’abbraccio del Padre. Il Dio bambino sia vicino, insieme al nostro affetto, ai loro familiari. Un pensiero anche ai ragazzi del pullman che, come leggiamo dalla cronaca, sono spaventati ma illesi. In queste occasioni il Natale, ovvero la vicinanza di Dio all’uomo fragile, diventa sempre più vero”, conclude il vicario generale.

Fonte: AgenSIR