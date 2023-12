Il presidente russo Vladimir Putin ha detto al suo omologo cinese Xi Jinping che la Russia "combatterà per (almeno) cinque anni" in Ucraina e che vincerà la guerra

Putin a Xi: “La Russia combatterà in Ucraina per 5 anni”

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto al suo omologo cinese Xi Jinping che la Russia “combatterà per (almeno) cinque anni” in Ucraina: lo scrive il settimanale giapponese Nikkei Asia, che cita diverse fonti anonime a conoscenza delle manovre diplomatiche tra i due Paesi.

Secondo il settimanale, durante la visita di Xi in Russia, Putin ha voluto riassumere così una situazione che all’epoca non era favorevole a Mosca, assicurando il leader cinese che alla fine la Russia avrebbe vinto la guerra. Nikkei Asia commenta poi che, alla luce delle parole di Putin a Xi, l’apertura del leader russo a un cessate il fuoco – riportata dal New York Times la settimana scorsa – potrebbe significare che Putin desideri semplicemente creare l’illusione di muoversi verso una tregua o addirittura la pace in vista delle elezioni presidenziali russe di marzo, credendo che tale atmosfera lo favorirebbe alle urne.

Fonte: Ansa