La guerra in Ucraina è giunta al giorno 815. La Russia prosegue i suoi attacchi nell’oblast di Kharkiv e a Vovchansk, provocando vittime fra i civili. Putin a Xi ha dichiarato di avere discusso di una possibile tregua in Ucraina per le prossime Olimpiadi di Parigi. Ma il presidente ucraino Zelensky ha bocciato del tutto l’ipotesi della tregua olimpica.

Ucraina, Zelensky a Putin: “No alla tregua olimpica”

“Siamo contrari a qualsiasi tregua che faccia il gioco del nemico”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in merito alla proposta di Macron per una tregua olimpica la prossima estate, rilanciata anche da Putin e Xi Jinping in occasione del loro incontro a Pechino. “Nessuno può garantire che la Russia non approfitterà per portare le sue forze sul nostro territorio”.

Zelensky ha poi criticato l’Occidente per aver proibito all’Ucraina di usare armi fornite da Europa e Stati Uniti per colpire il territorio russo: “Loro possono colpirci dal loro territorio, questo è il più grande vantaggio, e noi non possiamo fare nulla”.

“Abbiamo già avuto un cessate il fuoco, ma con questo nemico non funziona molto bene. Chi registrerà che durante il cessate il fuoco le loro forze non si avvicineranno a noi? Un cessate il fuoco non impedisce ai mezzi militari di avvicinarsi e poi lanciare un’offensiva. A me sembra una storia morta”. Così in un ‘incontro con i giornalisti, il presidente ucraino Voldymyr Zelensky si mostra scettico sulla possibilità di una tregua olimpica. Lo riporta Ukrainska Pravda.

Kiev: evacuate 10mila persone dalla regione di Kharkiv

Quasi 10mila persone sono state evacuate nella regione di Kharkiv, nell’Ucraina nord-orientale. Lo ha reso noto il governatore della regione.

Mosca: uccisi nel Donbass 125 militari ucraini in 24 ore

I militari del gruppo tattico Est delle Forze armate russe hanno eliminato 125 combattenti ucraini nelle ultime 24 ore nel Donbass.

Attacchi russi su Vovchansk, vittime civili

Almeno divili sono stati uccisi nella città di Vovchansk, durante il tentativo delle truppe russe di sfondare nell’oblast di Kharkiv. Lo riferisce l’ufficio del procuratore regionale. Vovchansk si trova a meno di cinque chilometri dal confine russo e a circa 50 chilometri da Kharkiv.

Zelensky: “Attacco su Kharkiv parte di offensiva più ampia”

L’assalto russo contro la regione di Kharkiv “potrebbe essere solo la prima ondata di un’offensiva più ampia”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sottolineando che il Paese è rimasto con attivo solo il 25% della difesa aerea necessaria e ha bisogno di 120-130 caccia F-16 per raggiungere la parità aerea con Mosca.

Fonte: Ansa