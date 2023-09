La Francia creerà un centro di accoglienza per 200 migranti a Mentone

E’ caos migranti in Europa. Gli arrivi in Italia mettono sotto stress anche Francia e Germania. La Francia creerà un centro di accoglienza per migranti con una capacità di almeno 200 persone a Mentone, sulla frontiera con l’Italia. La Germania chiede all’Italia di riprendersi “circa 12.400” migranti sulla base nelle norme di Dublino, perché entrati illegalmente in Germania.

Francia, a Mentone centro di accoglienza per 200 al giorno

La Francia creerà un centro di accoglienza per migranti con una capacità di almeno 200 persone a Mentone, sulla frontiera con l’Italia. Secondo BFM TV, la prefettura locale requisirà un terreno per accogliere migranti e far fronte all’afflusso. La scelta del terreno sarà effettuata nelle prossime ore, aggiunge BFM. Saranno ospitati nel nuovo centro almeno 150, fino a 200 persone al giorno e il tutto sarà gestito dalla protezione civile a qualche centinaio di metri dal confine.

Centri accoglienza italiani in affanno

I numeri di migranti arrivati in Italia e la velocità dei loro trasferimenti da Lampedusa mette pressione agli altri centri di accoglienza: così a Porto Empedocle, nell’Agrigentino, dove la tensostruttura è in sofferenza, sono stati inviati quattro autobus della polizia e due dell’esercito per trasferire 300 delle persone presenti. I gruppi verranno smistati in strutture d’accoglienza della regione. L’intervento dei mezzi delle forze dell’ordine è stato necessario perché i pullman privati non hanno più garantito la propria disponibilità per i migranti, soprattutto dopo l’incidente mortale della scorsa settimana vicino Roma.

Migranti: Berlino, si esamina sostegno umanitario all’Italia

Sono tornati in Italia “volontariamente e autonomamente” i dieci migranti che erano entrati in Germania violando la Convenzione di Dublino che prevede la loro presa in carico dal primo Paese d’ingresso, ha precisato il portavoce del ministero dell’Interno tedesco ribadendo cifre fornite da Berlino la settimana scorsa sul “meccanismo di solidarietà”: impegno tedesco a farsi carico di “fino a 3.500 richiedenti asilo da Paesi frontalieri Ue che sono particolarmente sotto pressione, tra cui l’Italia”; “finora” sono state accolte “più 1.800 persone”, “circa mille dei quali dall’Italia”; le richieste avanzate da Berlino all’Italia di riprendersi migranti sulla base nelle norme di Dublino sono “circa 12.400”.

