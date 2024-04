Bartolomeo da Macron benedice le Olimpiadi di Parigi

Il patriarca ecumenico Bartolomeo, in visita in questi giorni nella capitale francese, ha incontrato all’Eliseo il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron.

Macron ha espresso interesse e preoccupazione per la Chiesa ortodossa a causa delle guerre in Ucraina e in Medio Oriente. Bartolomeo ha trasmesso le benedizioni della Chiesa di Costantinopoli per le Olimpiadi.

La speranza che il principio di una tregua ai conflitti armati in corso, prevalso fin dai tempi antichi durante i Giochi Olimpici, prevalga anche durante l’evento sportivo in programma quest’anno a Parigi. E’ l’auspicio espresso dal patriarca ecumenico Bartolomeo che in visita in questi giorni nella capitale francese, ha incontrato all’Eliseo il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron.

Secondo quanto riporta sul suo sito il Patriarcato ecumenico, il colloquio è durato più di un’ora. Il presidente Macron ha mostrato particolare interesse per gli sviluppi nella Chiesa ortodossa a causa dei conflitti armati in corso in Ucraina e nel Medio Oriente. Si è congratulato con il Patriarca ecumenico per la sua inequivocabile condanna della guerra e per l’esempio che ha dato come figura religiosa di spicco.

Il patriarca ha ringraziato il presidente della Francia per l’invito ed ha trasmesso le benedizioni della Chiesa di Costantinopoli per il successo dell’organizzazione e dello svolgimento dei prossimi Giochi Olimpici di Parigi della prossima estate.

Fonte: AgenSIR