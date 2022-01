Santa Messa nella festività di Maria Santissima, Madre di Dio – DIRETTA VIDEO

Papa Francesco presiede nella Basilica Vaticana la celebrazione della Messa della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, nella ricorrenza della 55ma Giornata Mondiale della Pace. Trasmettiamo la diretta video della Santa Messa nella festività di Maria Santissima, Madre di Dio. Copyright © Dicasterium pro Communicatione.

Papa: per una pace duratura serve il lavoro che dà dignità

“Vorrei proporre tre vie per la costruzione di una pace duratura: il dialogo tra le generazioni, base per progetti condivisi; l’educazione, fattore di libertà, responsabilità e sviluppo; e il lavoro, per la realizzazione della dignità umana”. Ha scritto stamane il Papa in un tweet nel giorno in cui la Chiesa celebra la Giornata Mondiale della Pace.

Tutti possono collaborare a edificare un mondo più pacifico: a partire dal proprio cuore e dalle relazioni in famiglia, nella società e con l’ambiente, fino ai rapporti fra i popoli e fra gli Stati. #GiornataMondialedellaPacehttps://t.co/j0NEErCaEK — Papa Francesco (@Pontifex_it) January 1, 2022

Dio è venuto nel mondo senza corsie preferenziali

La povertà scelta da Dio per venire nel mondo “è una bella notizia per tutti, specialmente per chi è ai margini, per i rifiutati, per chi al mondo non conta. Dio viene lì: nessuna corsia preferenziale, nemmeno una culla! Ecco la bellezza di vederlo adagiato in una mangiatoia”. Lo ha detto il Papa nell’omelia della Messa San Pietro.

