I giovani come depositari e promotori dell’impegno della Chiesa nel favorire il dialogo per il progresso civile e culturale del Cile. Migliaia di giovani provenienti da tutto il Paese si incontreranno accompagnati dai loro pastori, assistenti e animatori che prestano servizio nei diversi ambienti pastorali giovanili, in occasione della Giornata Nazionale della Gioventù (JNJ). Approvata dall’assemblea plenaria dei vescovi all’inizio del 2023, e annunciata ufficialmente a settembre di quell’anno, la JNJ si terrà dal 21 al 26 gennaio 2025, nell’arcidiocesi di La Serena, collegando l’evento con il Giubileo indetto da Papa Francesco per il 2025. A 6 mesi dalla sua realizzazione, la Commissione incaricata di organizzare la JNJ si è riunita sul posto, 500 chilometri a nord dalla capitale, per valutarne i preparativi. L’agenzia missionaria vaticana Fides presenta la JNJ come “un incontro dall’identità cattolica, aperto a tutti, un pellegrinaggio, un festival della gioventù e un momento rilevante di evangelizzazione per i giovani. Vuole essere inoltre, un invito, per questa generazione di giovani, a impegnarsi nella costruzione di una società più giusta e solidale. Incontrando i volti sofferenti della diocesi, per incoraggiarli a trasformare quella realtà.”

Programma per il dialogo

Dietro il motto Giovani pellegrini della speranza” verranno realizzate attività culturali e artistiche aperte alla città in scenari appositamente abilitati. Sono previste celebrazioni liturgiche di apertura, veglie di preghiera e celebrazioni eucaristiche. Molto importante è considerato anche il contatto con le famiglie, le istituzioni e le comunità parrocchiali che accoglieranno i giovani pellegrini, come preziosa occasione di incontro.