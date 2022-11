Sos superstizione in Nigeria. “State attenti ai falsi profeti. Alcuni di questi usano il pulpito e la televisione per ingannare il popolo di Dio”, avverte monsignor David Ajang Il vescovo di Lafia in guardia i fedeli dagli “impostori che compiono presunti miracoli. E annunciano false profezie per ingannare i figli di Dio“. Diversi di questi si presentano sotto forma di “guaritori”, riferisce l’agenzia missionaria vaticana Fides. Sfruttano pure il passa parola tra le persone per attirare nuovi clienti. “Siamo troppo frettolosi nel condividere i problemi con i nostri amici che ci portano da queste persone” sottolinea monsignor Ajang.

Sos Nigeria

Monsignor David Ajangchiede ai fedeli di agire in modo razionale alla luce della vera fede cristiana: “Quando hai un problema, pensa in modo critico prima di cercare soluzioni. Se sei malato, vai in ospedale. Troppe persone hanno perso la vita perché si sono rifiutate di fare le cose giuste. Quindi dobbiamo essere saggi e intelligenti per prendere le decisioni giuste“. Anche un altro vescovo nigeriano ha avvertito i fedeli ad essere attenti ai presunti “guaritori” che sono presenti pure nell’ambito della Chiesa cattolica. “È molto spiacevole che nella Chiesa cattolica in Nigeria proliferano i cosiddetti ‘ministri della guarigione” e ‘ministri dell’adorazione‘ privati o personali”, ha detto monsignor Felix Femi Ajakaye. Ha sottolineato il vescovo di Ekiti: “Questi ministri stanno introducendo ‘pratiche non ortodosse‘ nella liturgia della Chiesa cattolica. Contribuendo a diffondere una mentalità materialistica. Apartire dalla deviazione delle finalità pastorali e del significato spirituale delle collette effettuate nelle parrocchie del Paese”.