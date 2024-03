Pasqua di speranza contro i femminicidi: la testimonianza al santuario della Santa Casa di Loreto. “La società italiana non è in pace”, ha detto il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei. I femminicidi sono l’amara conclusione di un processo di violenza sulla donna. “La strage delle donne continua spesso causata dalla ricerca di libertà da un rapporto violento e possessivo- sottolinea il porporato-. C’è in gioco il rispetto verso le donne, ma ancora più in profondità il nostro modo di essere famiglia, di vivere in una trama di relazioni. Abbiamo il compito di fornire strumenti per aiutare a guarire dalla malattia mortale che è il disprezzo del più debole e la volontà di sottomissione”. Aggiunge il cardinale Zuppi: “Dobbiamo trovare nuovi modi per tutelare i più deboli e fragili. Per identificare il disagio e trovare soluzioni in grado di prevenire tanta violenza. Il mondo dei giovani è coinvolto dalla violenza. Risse, bullismo, atti vandalici, violenze sessuali. Ma anche spaccio, furti e rapine, a volte di baby gang. I social sono il tam-tam dove si documentano le gesta. Violenze verso minorenni o adulti, compiute da minori. Segnali di una tendenza in atto da anni, amplificata dalla pandemia”.