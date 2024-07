Il Papa celebrerà messa a Bruxelles e beatificherà Anne de Jésus

Il Papa ha annunciato, tramite la CEI, che la visita apostolica in Belgio si concluderà il 29 settembre con una Santa Messa allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles. All’inizio della celebrazione, il Pontefice beatificherà la carmelitana Anne de Jésus, un evento eccezionale normalmente riservato a Roma. La celebrazione coincide con la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, il cui tema è “Dio è in cammino con il suo popolo”. Il Pontefice sarà in visita in Lussemburgo e Belgio da giovedì 26 a domenica 29 settembre.

Papa in Belgio: messa di chiusura viaggio domenica 29 settembre allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles

Papa Francesco concluderà la sua visita in Belgio con la celebrazione di una Messa domenica 29 settembre allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles. E’ quanto rende noto la Conferenza episcopale belga in un comunicato diffuso oggi in cui fa anche sapere che per motivi pratici è necessaria la registrazione preventiva e individuale per l’accesso allo stadio, a partire da lunedì 19 agosto alle ore 10 tramite un link che sarà attivo sul sito www.visitedupape.be. Il biglietto così ottenuto gratuitamente fungerà da titolo di ingresso. All’arrivo allo stadio tutti i fedeli riceveranno il libretto della messa multilingue per la celebrazione.

La beatificazione di Anne de Jésus

All’inizio della Messa – fanno sapere i vescovi belgi -, Papa Francesco beatificherà la carmelitana Anne de Jésus, morta a Bruxelles. Si tratta di “un evento eccezionale poiché le beatificazioni vengono in linea di principio effettuate da Papa Francesco durante le celebrazioni a Roma”. Anna di Gesù (al secolo, Anna de Lobera y Torres), monaca professa dell’Ordine delle Carmelitane Scalze, è nata a Medina del Campo (Spagna) il 25 novembre 1545 e morta a Bruxelles (Belgio) il 4 marzo 1621. Fu una stretta collaboratrice di Santa Teresa d’Avila e la aiutò a riformare l’ordine carmelitano. È stata inviata, tra l’altro, a Madrid, Parigi e Bruxelles. Da Bruxelles, dove morì nel 1621, fondò i monasteri di Lovanio e di Mons e partecipò alla fondazione dei monasteri di Anversa e Cracovia.

Il tema della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato

Questa celebrazione multilingue con Papa Francesco coincide anche con l’annuale Giornata mondiale del migrante e del rifugiato nella Chiesa cattolica. Quest’anno il Papa ha scelto come tema “Dio è in cammino con il suo popolo”, che si avvicina notevolmente al motto scelto per la sua visita nel nostro Paese: “In cammino con la speranza”. Gli organizzatori della visita papale sviluppano il programma in stretta collaborazione con le autorità vaticane. A breve verrà comunicata una panoramica completa e dettagliata. Tutte le informazioni attuali sono disponibili sul sito www.visitedupape.be.

