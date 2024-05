La FISM compie 50 anni: convegno a Roma con Valditara

Cinquant’anni fa veniva fondata la Fism (Federazione italiana scuole materne), alla quale oggi fanno riferimento circa novemila realtà educative in Italia. Per celebrare il mezzo secolo di vita, la Federazione ha organizzato un convegno a Roma

Cinquant’anni fa veniva fondata la Fism (Federazione italiana scuole materne), alla quale oggi fanno riferimento circa novemila realtà educative – asili nido, sezioni primavera, scuole dell’infanzia – diffuse in modo capillare su tutto il territorio nazionale, frequentate da circa mezzo milione di bambine e bambini, e dove lavorano decine di migliaia di addetti e altrettanti volontari. Per celebrare in modo unitario questo mezzo secolo di vita, la Federazione ha organizzato un grande convegno a Roma il 18 maggio. “Prima i bambini: ieri, oggi, domani” il titolo della manifestazione che nel segno dello slogan del 50°, “Prendiamo il largo”, vedrà arrivare nella capitale circa 1.500 rappresentanti delle scuole Fism.

I partecipanti al convegno

Ai lavori – presso l’Auditorium di via della Conciliazione – parteciperanno fra gli altri il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara; l’economista Carlo Cottarelli; il vescovo Claudio Giuliodori, presidente della Commissione episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università e assistente ecclesiastico dell’Università Cattolica; lo storico dell’educazione e delle istituzioni scolastiche Fulvio de Giorgi (Università di Modena e Reggio); il demografo Alessandro Rosina (Università Cattolica); il sociologo Francesco Belletti, direttore del Cisf; il medico Alberto Pellai, esperto in educazione alla salute e prevenzione in età evolutiva. Tra i temi sul tappeto i nuovi percorsi e le nuove prospettive per i servizi per l’infanzia; il posto delle bambine e dei bambini nelle agende di politica, Chiesa e società; i ruoli di famiglia e istituzioni; la transizione già in atto verso il Terzo Settore; la parità scolastica non ancora pienamente applicata a quasi 25 anni dalla Legge Berlinguer.

Regian Caeli del Papa

Domenica 19 maggio la partecipazione alla messa nella basilica di San Pietro e e la partecipazione alla recita del Regina Caeli in piazza San Pietro. Tra le iniziative in preparazione all’appuntamento, l’omaggio a figure di grandi educatori italiani (le sorelle Rosa e Carolina Agazzi, Maria Montessori, don Lorenzo Milani), incontri sui temi dell’ascolto, del gioco, dell’educazione alimentare, della pace, oltre a buone pratiche come l’accoglienza di bambini ucraini in fuga dal loro Paese o raccolte fondi subito dopo le inondazioni in Romagna.

Fonte: AgenSIR