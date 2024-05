Valanga sul Pigne d’Arolla: travolti due escursionisti

Una slavina è stata segnalata sulle Alpi svizzere. Secondo i soccorritori, giunti sul posto, per i due escursionisti non ci sarebbe stato nulla da fare

Una valanga si è distaccata dal costone del Pigne d’Arolla, in Svizzera, travolgendo due escursionisti. Secondo le informazioni dei soccorritori, per loro non ci sarebbe stato nulla da fare. Nei giorni scorsi, per alcune zone dell’arco alpino, era stata diramata un’allerta relativa al rischio di caduta delle valanghe pari a 3 su una scala di 5. Il pericolo, in particolare, era relativo ad accumuli di neve situati oltre i 3 mila metri (il Pigne d’Arolla sfiora i 4 mila).

Valanga sulle Alpi svizzere

Due persone sono morte stamane in un incidente in montagna avvenuto sulle Alpi svizzere. Sono state travolte da una valanga sul Pigne d’Arolla, vetta che culmina a quasi 3.800 metri, tra il Cervino e il Grand Combin.

In base alle prime informazioni raccolte, potrebbe trattarsi di due italiani. Un terzo alpinista è invece sopravvissuto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori svizzeri con l’elicottero della compagnia Air Glaciers.

Fonte: Ansa