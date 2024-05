Von der Leyen: “Da Presidente proporrò una difesa comune in UE”

Che ci piaccia o no: siamo in un'epoca di riarmo. E l'Europa non può restare indietro. Se sarò il prossimo Presidente della Commissione, proporrò una serie di progetti di difesa di interesse comune europeo": Così Ursula Von Der Leyen dalla Polonia

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, parlando da candidata del Ppe a Katowice – in Polonia – ha proposto progetti comuni di difesa nell’UE, con un Commissario per la Difesa a tempo pieno. Ha affermato inoltre che “siamo in un’epoca di riarmo” e che “l’Europa non può restare indietro”, affermando che Putin vuole ridisegnare la mappa dell’Europa.

Von der Leyen: “Proporrò progetti comuni di difesa in Ue

“Se sarò il prossimo Presidente della Commissione, proporrò una serie di progetti di difesa di interesse comune europeo. Per garantire che i grandi progetti possano decollare, essere costruiti e dispiegati sul territorio europeo. E per supervisionare questo lavoro, proporrò un Commissario per la Difesa a tempo pieno per sostenere e investire in un’industria europea all’avanguardia”. Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen parlando da candidata del Ppe a Katowice, in Polonia. “Abbiamo bisogno di capacità militari made in Europe, ad esempio un sistema di difesa aerea veramente europeo”, ha aggiunto.

“Che ci piaccia o no siamo in un’epoca di riarmo”

“Che ci piaccia o no: siamo in un’epoca di riarmo. E l’Europa non può restare indietro. E non può lasciar fare ad altri. Il primo compito è l’urgente necessità di ricostruire, rifornire e trasformare le forze armate degli Stati membri. L’Europa dovrebbe sforzarsi di sviluppare e produrre la prossima generazione di capacità operative vincenti. E assicurarsi di avere la quantità sufficiente di materiale e la superiorità tecnologica di cui potremo avere bisogno in futuro”, ha spiegato.

“Alle Europee in gioco è la nostra democrazia”

Questa tornata di elezioni Europee “riguarda la resistenza contro i nemici che vogliono dividerci dall’esterno così come i loro utili procuratori e burattini che vogliono dividerci dall’interno. Si tratta di proteggere i nostri valori e di difendere lo Stato di diritto e la libertà dei media. E infine si tratta della nostra democrazia, la nostra sicurezza e la nostra prosperità in un mondo sempre più instabile. Questa è la posta in gioco a giugno ed è per questo che lotteremo insieme”.

“La guerra di Putin a Kiev è contro la nostra Ue”

“Ciò che si sta svolgendo in Ucraina riguarda anche noi. Come la Polonia ha detto fin dall’inizio, non dobbiamo farci illusioni sulle intenzioni di Putin. Questa è una guerra con cui si vuole ridisegnare la mappa dell’Europa e di mettere in discussione l’indipendenza dell’Ucraina. Ma è anche una guerra alla nostra Unione e al sistema internazionale basato sulle regole. Putin vuole il ritorno di imperi e autoritari che governano i nostri Paesi e i loro popoli. E non si tratta di una minaccia immaginaria o teorica: è un obiettivo aperto e dichiarato. La Polonia conosce la minaccia più di altri”, ha detto la presidente della Commissione Ue a Katowice.

Fonte: Ansa