Fico, condizioni in miglioramento: “Prognosi positiva”

Secondo il ministro Zuzana Dolinkova, il nuovo intervento avrebbe sortito gli effetti sperati: il premier slovacco non sarebbe ora in pericolo di vita

Migliorano le condizioni di Robert Fico. Il premier slovacco, ferito a colpi d’arma da fuoco in un attentato vicino Bratislava, avrebbe visto migliorare la propria prognosi a seguito di un nuovo intervento chirurgico al quale si è sottoposto. A riferirlo, il ministro Zuzana Dolinkova. Nella giornata di lunedì, un nuovo consiglio dei medici deciderà i prossimi passi da seguire per le cure.

Fico, migliora la prognosi

“Prognosi positiva” per lo stato di salute del primo ministro slovacco Robert Fico dopo l’attentato di mercoledì scorso. Lo afferma un ministro slovacco.

La prognosi positiva è stata annunciata dal ministro della Sanità slovacco. “L’intervento chirurgico di ieri, durato due ore, ha contribuito a una prognosi positiva per lo stato di salute del primo ministro”, ha dichiarato ai giornalisti il ministro Zuzana Dolinkova. Fico resterà nei prossimi giorni nell’ospedale Roosvelt a Banska Bystrica e non sarà trasportato a Bratislava, ha detto ai media il ministro della difesa Robert Kalinak all’ospedale dove Fico è ricoverato. Lunedì si riunirà il consiglio dei medici per decidere su nuovi procedimenti.

Il premier slovacco è ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Roosevelt di Banska Bystrica: lo ha dichiarato il governo all’agenzia di stampa Tasr, aggiungendo che fornirà al pubblico ulteriori informazioni sulle sue condizioni non appena la situazione lo consentirà.

Il sospetto attentatore in udienza

Juraj Cintula, l’uomo accusato del tentato omicidio del premier slovacco Robert Fico, è arrivato questa mattina nel tribunale di Pezinok, una città a circa 20 km a nord-est di Bratislava. La Corte dovrà decidere sulla sua detenzione preventiva.

L’udienza è iniziata alle 11:00. La proposta della custodia cautelare per Cintula è stata avanzata ieri dalla Procura generale, secondo l’emittente tv Ta3. “Il Procuratore chiede la detenzione per l’imputato a causa di una possibile fuga, oltre che per la continuazione dell’attività criminale, cioè la detenzione preventiva”, ha detto la portavoce della corte, Katarina Kudjakova. Cintula, 71 anni, è accusato di omicidio premeditato.

Fonte: Ansa