Nel segno di don Diana

Dalla morte di don Diana è nato un movimento plurale. Fatto di associazioni, volontari, gruppi scout, insegnanti. Studenti, giornalisti, sacerdoti, cooperative sociali, amministratori pubblici. E tanti semplici cittadini. Un movimento che in trent’anni ha fatto in modo che le molteplici voci che si sono alzate abbiano potuto determinare la direzione giusta Quella cioè in cui camminare per riscattare un popolo che è stato martoriato per più di trent’anni. “Non è stato facile, e i risultati raggiunti, non sono una conquista definitiva – raccontano i volontari-. Anzi. In questi trent’anni abbiamo anche imparato che il rischio di un ritorno al passato è sempre possibile se non si costruiscono argini alti e resistenti alla criminalità organizzata. Ecco perché abbiamo deciso di arrivare al trentennale con diverse iniziative che il Comitato organizzatore. insieme a numerose associazioni, enti istituzionali e la Diocesi di Aversa, ha promosso. E che si concluderanno con una grande marcia il 19 marzo 2024, che vedrà invadere Casal di Principe di migliaia e migliaia di giovani, cittadini, Istituzioni in memoria di don Peppe”.