196 membri dell'Onu hanno realizzato un documento globale di ampio respiro per tutelare la biodiversità. Per garantire la stabilità dei servizi ecosistemici fondamentali per la sviluppo economico. L'uso sostenibile delle risorse. E soprattutto la lotta contro il cambiamento climatico- spiega Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente-. Ormai è sempre più evidente come la perdita di biodiversità e crisi climatica siano sempre più interdipendenti. Se una si aggrava anche l'altra segue la stessa tendenza. Per affrontare queste due facce della stessa medaglia, che sono poi le due crisi più urgenti della nostra epoca, serve una risposta coordinata". Ne deriva l'esigenza di valutare queste interconnessioni. Analizzando come la biodiversità sia in pericolo a causa del cambiamento climatico. E di come l'impatto di questi ultimi possa essere attenuato dalla natura e dagli ecosistemi naturali mantenuti in buono stato. E perciò capaci di assorbire più carbonio. Entro il 2030 le Nazioni Unite si propongono di arrestare e invertire la perdita di biodiversità. Di tagliare 500 miliardi di dollari annuali di sussidi governativi dannosi per la natura. Con il dimezzamento degli sprechi alimentari. La concessione di maggiori diritti alle comunità indigene per la tutela della natura. La riduzione dell'utilizzo dei fertilizzanti. Lo stop all'inquinamento da plastica. L'impegno per rigenerare almeno il 30% degli ecosistemi degradati. Mobilitando risorse pubbliche e private per almeno 200 miliardi l'anno entro sei anni.

Percezione della biodiversità

Difendere la biodiversità richiede una presa di coscienza individuale e collettiva. Un salto culturale nella società. Il rapporto tra uomini e gli animali, “la loro continuità espressa attraverso le emozioni“, ma anche il legame di queste con l’arte. Un racconto fatto “attraverso lo humour, da sempre la cifra in tutto quello che scrivo”. Sono fra i temi, racconta Isabella Rossellini, del suo one woman show da autrice e protagonista Darwin’s smile, che arriverà al Teatro della Pergola di Firenze, dal 23 al 28 gennaio. La produzione Theatre National de Nice, in coproduzione con Teatro della Toscana, in Italia debutta il 15 gennaio al Teatro Remondini di Bassano del Grappa, poi sarà il 16 al Teatro Comunale di Vicenza, il 18 al Teatro Lyrick di Assisi, il 20 e 21 gennaio al Politeama Rossetti di Trieste. Lo spettacolo, che ha la regia di Muriel Mayette, direttrice del Teatro Nazionale di Nizza, “è nato in Francia da due conferenze che mi avevano chiesto al Musée d’Orsay quando avevano organizzato una grande mostra su Darwin, per le quali mi sono basata su un suo libro non così conosciuto, ‘L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali,” spiega l’attrice laureata in etologia (“un sogno che ho realizzato da cinquantenne, iscrivendomi all’università“). Da interprete “il palcoscenico fa sempre un po’ paura, è come camminare su una corda. Tanto che per il primo monologo che avevo scritto con Jean-Claude Carriere, il giorno del debutto avevo perso la voce. Mi ha aiutato lui, annunciando la cosa con humour in sala. Mi sono rilassata e la voce pian piano è tornata – dice sorridendo – ma la grande gioia sta nel rapporto con il pubblico”.

Darwin