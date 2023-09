storia di don Peppe Diana. Sacerdote che con il suo coraggio ha contribuito a ridimensionare i clan della camorra. Il sangue innocente versato ha portato Ha segnato il cambiamento che tutti speravano. Contribuendo a trasformare quelle che erano conosciute come terre di camorra, in terre di don Peppe Diana”. Un programma di “iniziative che parla all’Italia intera della. Sacerdote che con il suo coraggio ha contribuito a ridimensionare i. Il sangue innocente versato ha portato frutti di speranza , di bellezza, di libertà.. Contribuendo a trasformare quelle che erano conosciute come terre di camorra, in terre di don Peppe Diana”. Si è costituito presso la sede del Comitato don Peppe Diana, in via Urano a Casal di Principe (Caserta), il comitato promotore. Coordinerà gli eventi in memoria di don Peppe Diana. In occasione del trentennale della sua uccisione, che cadrà il 19 marzo del 2024. L’intensa attività comincerà con la consegna della medaglia al valor civile alla memoria ai familiari di Valerio Taglione. Coordinatore del Comitato don Peppe Diana fino alla sua morte avvenuta l’8 maggio del 2020. E culminerà il 19 marzo prossimo. Con una marcia di studenti, volontari, cittadini e istituzioni. In memoria di don Peppe. E per ricordare a tutti che la morte di don Diana ha tracciato “una strada da cui non si torna indietro”.

In memoria di don Diana