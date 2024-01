zone grigie dell’economia con competenze notevoli nel campo della finanza. È l’identikit della nuova camorra tracciato monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra. Il presidente della Conferenza episcopale campana è intervenuto ad Avellino al d Sempre più mimetizzata nelle. È l’identikit della nuova camorra tracciato monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra. Ilè intervenuto ad Avellino al convegno sugli “artigiani della comunità”. L’incontro è stato promosso dalla iocesi di Avellino e dall’Azione Cattolica. “Sono i nuovi colletti bianchi -ha sottolineato il prelato- che investono massicciamente sull’ambiente. E lucrano enormi profitti ecomafiosi. Il fatto nuovo è quello che riguarda i loro figli. Giovani, laureati con profitto, che hanno sviluppato notevoli conoscenze in ambito economico-finanziario. Capacità che mettono al servizio delle attività criminali”. Al meeting è intervenuto anche il procuratore capo di Avellino, Domenico Airoma. Ad aprire i lavori è stato il vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello. Chiesa anti-mafie.

