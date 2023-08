Non è solo il Niger a minacciare la stabilità del Sahel. Sos dell’agenzia missionaria vaticana Fides, che in un lungo reportage spiega che, nell’indifferenza della comunità internazionale, il Sudan. Un imponente flusso di profughi generato dai combattimenti adesso, cuore strategico del Sahel e porta d’accesso verso la Nigeria e il Camerun,dell’intera regione. “Anche se in Europa non se ne parla molto, dal 15 Aprile 2023, in Sudan, è in corso un drammatico, comandate da due generali che si contendono da anni il potere. Questa guerra fratricida sta provocando in tutto il Paese la fuga della popolazione, in particolare verso il Ciad. Attualmente,nelle province confinanti del Ciad.