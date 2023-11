E’ invece dono di Filippo IV di Spagna l’urna in cristallo e argento, progettata dal Cerano, che custodisce il corpo di san Carlo. Mentre la maschera in argento sul volto del Santo è stata voluta dal cardinale Giovanni Maria Montini. Che guidò la diocesi di Milano dal 1954 al 1963 per poi diventare papa Paolo VI. In contemporanea ai restauri, è stata anche allestita una nuova illuminazione dello scurolo. Che è, come ha spiegato l’arciprete del Duomo monsignor Gianantonio Borgonovo, “uno degli spazi più nascosti e preziosi del Duomo di Milano”. Appunto “lo Scurolo di san Carlo”. I fedeli potranno accedere liberamente dalle 8 alle 10 dal lunedì al sabato. L’accesso turistico, invece, sarà dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17. E il sabato dalle 10 alle 16 al costo di 3 euro. Da aggiungere al biglietto per la visita turistica al Duomo.