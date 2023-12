Zelensky: “Risponderemo agli attacchi terroristici della Russia”

“Circa 110 missili sono stati lanciati contro l’Ucraina, causando morti e feriti, nel massiccio attacco russo di stanotte”. Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X, ribadendo che l’Ucraina “Risponderà agli attacchi terroristici. Il terrore russo perderà”.

Le autorità ucraine hanno dichiarato di aver distrutto 114 dei 158 missili e droni lanciati dalla Russia nell’ultima ondata di attacchi che hanno ucciso più di dieci persone in tutto il Paese. “Il nemico ha utilizzato 158 mezzi di attacco aereo contro l’Ucraina la scorsa notte: missili di vario tipo e velivoli aerei senza pilota”, ha dichiarato l’aeronautica militare ucraina, precisando di aver distrutto 114 obiettivi.

“Un totale di circa 110 missili sono stati lanciati contro l’Ucraina, causando morti e feriti, nel massiccio attacco russo di stanotte”. Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X, ribadendo che “oggi, la Russia ha usato quasi ogni tipo di arma del suo arsenale: Kindzhal, S-300s, missili da crociera e droni. Bombardieri strategici hanno lanciato missili X-101/X-505”.

“Risponderemo agli attacchi terroristici. E continueremo a combattere per la sicurezza del nostro intero Paese, di ogni città e di ogni cittadino. Il terrore russo deve perdere e perderà”, ha inoltre aggiunto Zelensky.

A maternity ward, educational facilities, a shopping mall, multi-story residential buildings and private homes, a commercial storage, and a parking lot. Kyiv, Lviv, Odesa, Dnipro, Kharkiv, Zaporizhzhia, and other cities.

Today, Russia used nearly every type of weapon in its… pic.twitter.com/q5q8Q98Njr

