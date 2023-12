Turchia: arrestati 32 membri dell’Isis

L’intelligence turco ha arrestato 32 persone accusate di appartenere all’Isis e di pianificare attentati contro chiese e sinagoghe.

Gli arresti

Le forze d’intelligence di Ankara hanno arrestato 32 persone, ritenute appartenenti all’Isis, con l’accusa di pianificare attentati contro chiese, sinagoghe oltre che all’ambasciata irachena in Turchia. Come riporta la tv di Stato Trt, le operazioni per catturare i sospetti appartenenti all’Isis si sono svolte all’alba a Istanbul e Ankara ma anche in altre province turche come BalÕkesir, Bolu, Düzce, KÕrşehir, Konya, Sakarya e Samsun.

Le dichiarazioni

Nelle dichiarazioni rilasciate dopo la cattura, tre degli arrestati hanno fornito informazioni sulla struttura dell’Isis in Turchia e affermato che avevano visitato chiese e sinagoghe con l’obiettivo di attaccarle. “Continueremo senza sosta la nostra lotta contro il terrorismo”, ha affermato il ministro dell’Interno Ali Yerlikaya, dando notizia degli arresti.

Fonte: Ansa