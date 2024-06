Spagna a forza tre

Se l’esordio era stato soft per la Germania, altrettanto si può dire della Spagna che all’Olimpico di Berlino ha travolto con un perentorio 3-0 la Croazia. Sono le altre due avversarie nel Gruppo B, quello dell’Italia, e la vittoria delle Furie Rosse è già un avvertimento. Vince anche la Svizzera.

Spagna su velluto

Le attese non vanno deluse, ma a regalare spettacolo è solo la formazione di Luis de La Fuente che a Berlino mette sotto una piccola, ma piccola Croazia che delude le attese e le speranze dei propri sostenitori. Tanta Spagna che dilaga già nella prima frazione. Il vantaggio lo firma Alvaro Morata intorno alla mezz’ora, quando gli iberici allungano e approfittano delle debolezze difensive dei croati. Assist di Fabian Ruiz e gol per il centravanti dell’Atletico che manda segnali al calcio italiano. La Croazia si scioglie e la Spagna allunga, raddoppiando proprio con l’ex Napoli che raccoglie un invito di Pedri e dal limite si avventura in uno slalom impeccabile fino a mettere dentro la palla del 2-0. Croazia in ginocchio, ancor di più ad una manciata di secondi dall’intervallo quando incassa il terzo gol. Centro di Yamal e tap in volante di Dani Carvajal che stacca alle spalle di Pondric: 3-0 e partita più che in ghiaccio.

Ripresa, solo accademia

Non cambia il copione nella ripresa con la Spagna a fare la partita anche se abbassa il ritmo visto il consistente vantaggio. Emozioni pari allo zero, perché la Spagna va di palleggio e la Croazia non riesce quasi mai ad uscire. Unico brivido al tramonto del match quando una disastrosa uscita di Unai Simon che finisce con l’appoggiare per Petrovic. Rodri lo stende ed è rigore. Dal dischetto Petrovic si fa ipnotizzare dal portiere spagnolo, palla che va nella disponibilità di Perisic che appoggia ancora a Petrovic che mette dentro, ma gol annullato in quanto l’ex Inter era entrato prima in area sulla ribattuta di Unai. E nulla più. Vince comodamente la Spagna. Sarà la prossima avversaria dell’Italia, giovedì 20 a Gelsenkirchen.

La Svizzera mette la freccia

Dopo la Germania (5-1 ieri alla Scozia), oggi si è chiusa la prima giornata del Gruppo A, con la netta vittoria della Svizzera che a Colonia ha avuto la meglio siull’Ungheria. Apre Duah, raddoppia Aebischer, accorcia Varga dopo metà ripresa e chiude il match Embolo per il 3-1 Elvetica. Al comando Germania e Ungheria con 3, Ungheria e Scozia a 0.

Domani in campo l’Inghilterra

Entrano in campo altre big a Euro 2024. Domani è il turno dell’Inghilterra che a Gelsenkirchen (ore 21) affronta la Serbia. Quella inglese è la favorita insieme alla Francia e quello con i serbi è sicuramente un bel banco di prova. In campo anche l’Olanda (gruppo D) che sfida alle 15 la Polonia. Nello stesso raggruppamento si gioca anche Slovenia-Danimarca (ore 18 a Stoccarda).