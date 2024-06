Maltempo in Valtellina con pioggia, neve oltre i 1200 metri, passi alpini chiusi, temperature in calo e timori per esondazioni e frane. Albergatori preoccupati per le prenotazioni

Maltempo in Valtellina, nevicate sopra i 1200 metri

Nubi basse, pioggia battente senza sosta sul fondovalle e cime imbiancate per fitte nevicate alle quote superiori ai 1200 metri. In Valtellina e Valchiavenna la morsa del maltempo non concede tregue e sono ancora diversi i passi alpini chiusi o transitabili unicamente con catene montate. Un clima che sembra autunnale, con crollo delle temperature sull’intero territorio provinciale e albergatori, ristoratori e titolari di agriturismi e attività ricettive in allarme per le prenotazioni ancora ridotte a primavera inoltrata e stagione estiva alle porte. Diversi, inoltre, i corsi d’acqua osservati speciali per il rischio di esondazione e timore anche di nuovi dissesti franosi.