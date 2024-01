Siria: raid israeliano sulla periferia di Damasco

Secondo quanto riportato da fonti locali siriane, un raid attribuito alle forze aeree di Israele, avrebbe colpito una base delle forze filoiraniane nei pressi di Damasco. In particolare, dallo scorso sette ottobre, l’aviazione di Gerusalemme, ha effettuato diversi attacchi in Siria, prendendo di mira gli aeroporti di Damasco e Aleppo.

L’attacco

È di almeno sei morti il bilancio del raid aereo attribuito a Israele e compiuto contro una presunta base di miliziani filoiraniani alla periferia di Damasco. Lo riferiscono fonti locali in Siria.

Le notizie

In precedenza, l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, che si avvale sul terreno di una fitta rete di informatori, ha riferito che una postazione dei pasdaran iraniani e dei loro alleati libanesi Hezbollah è stata presa di mira da un raid aereo israeliano nel quartiere di Sayyda Zaynab, alla periferia sud-est di Damasco.

Fonte: Ansa