Von der Leyen: “Il Piano Mattei rafforza la partnership tra Ue e Africa”

La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, riferendosi al vertice Italia-Africa in corso, ha sottolineato che, questa iniziativa, rappresenta un importante contributo per il rafforzamento della partnership tra l’Europa e l’Africa e si integra con l’European Global Gateway. La premier Giorgia Meloni, intervenendo al Senato, ha sottolineato che, la condivisione è uno dei principi cardine del Piano Mattei.

Le parole di Ursula von der Leyen

Sono molto grata all’Italia per aver messo la cooperazione con l’Africa al centro della sua politica estera e della presidenza del G7. Il nuovo Piano Mattei rappresenta un importante contributo a questa nuova fase della nostra partnership con l’Africa e si integra con il nostro European Global Gateway, 150 miliardi di euro” dall’Ue. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen al vertice Italia-Africa. Sottolineando che “gli interessi e i destini tra Africa ed Europa sono allineati più che mai”, su energia pulita, lotta al cambiamento climatico, lavoro, fermare le perdite di vite umane sulle rotte migratorie.

I progetti pilota del Piano Mattei

Un grande centro di formazione professionale sull’energia rinnovabile in Marocco, progetti sull’istruzione in Tunisia, altri per l’accessibilità alla sanità in Costa d’Avorio: sono “alcuni dei progetti pilota” del Piano Mattei annunciati dalla premier Giorgia Meloni, nel suo intervento al vertice Italia-Africa in corso nell’aula del Senato. “La condivisione è uno dei principi cardine del Piano Mattei i lavori di questo vertice saranno determinanti per arricchire il percorso”, ha spiegato Meloni, indicando progetti anche in Algeria, Mozambico, Egitto, Repubblica del Congo, Etiopia e Kenya.

