Iran: “Puniremo Israele per l’attacco a Damasco”

A seguito del raid aereo attribuito a Israele sul consolato iraniano a Damasco, la guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, secondo quanto appreso dall’emittente “Al Jazeera” ha dichiarato che, la risposta di Teheran, sarà molto dura.

Le dichiarazioni

Il malevolo regime di Israele sarà punito per mano dei nostri coraggiosi uomini. Lo ha affermato la Guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, promettendo una reazione di Teheran per il raid contro l’edificio consolare dell’ambasciata iraniana a Damasco, attribuito a Israele. Li faremo pentire per questo crimine, ha aggiunto Khamenei, come riporta la tv di Stato iraniana.

Fonte: Ansa