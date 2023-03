Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele pensa alle elezioni in Fvg

Silvio Berlusconi ha lasciato l’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da lunedì per effettuare delle visite di controllo, che si sono protratte per alcuni giorni. Il suo primo pensiero è stato rivolto alle imminenti elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia, in programma domenica prossima.

Silvio Berlusconi dimesso dall’ospedale San Raffaele

Indossando un completo scuro, Silvio Berlusconi ha lasciato l’ospedale San Raffaele di Milano poco prima delle 13.45, uscendo in auto dall’ingresso di via Olgettina 60. Accompagnato dalla scorta, ha rivolto un saluto con un cenno della mano ai cronisti presenti e a un gruppetto di curiosi che si era fermato ad aspettarlo. Accanto a lui sui sedili posteriori, c’era la compagna Marta Fascina.

Elezioni, Berlusconi: “Per Fvg fondamentale sinergia con governo”

“Domenica prossima, la Regione Friuli Venezia Giulia determinerà il suo futuro, un futuro importante per i suoi cittadini e per l’Italia, un futuro in cui la sinergia fra il governo nazionale e quello della Regione sarà fondamentale, proprio in questa prospettiva di crescita”. Lo scrive sui social il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

“Il voto a Forza Italia è un investimento sul futuro delle vostre famiglie e dei vostri figli: solo un centro-destra liberale può garantire al Friuli Venezia Giulia e all’Italia un grande futuro di libertà”, ha aggiunto.

Fonte: Ansa