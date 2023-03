Papa, Mattarella: “Auguri di prontissima guarigione”. Biden: “Un caro amico”

Papa Francesco è ricoverato da ieri pomeriggio al policlinico Gemelli di Roma per una “lieve bronchite”, probabilmente di natura virale. I medici si dicono “ottimisti”. Tuttavia, ancora non si sa quanti giorni di degenza Papa Francesco dovrà fare al Gemelli. Il Papa è stato raggiunto dagli auguri di pronta guarigione dall’Italia e dall’estero. A partire dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Mattarella al Papa: “Auguri di prontissima guarigione”

“Gli auguri più affettuosi di prontissima guarigione a Papa Francesco”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella parlando ad una manifestazione della Lega del Filo d’Oro.

Tajani: “Forza Santo Padre!”

“Seguiamo con grande attenzione, siamo vicini al Santo Padre, gli facciamo gli auguri di pronta guarigione. Per fortuna le notizie che arrivano dal Gemelli sono positive. Insomma, forza Papa Francesco!”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo alle domande dei cronisti a margine di un evento a San Giovanni Teatino (Chieti).

Anche Biden e Fernandez preoccupati per la salute del Papa: “Un caro amico”

Il presidente Usa Joe Biden si è detto preoccupato per la salute di Papa Francesco dopo aver appreso del suo ricovero, definendolo “un caro amico”. Lo riferiscono alcuni media internazionali, tra cui Sky news.

La Reuters, sul suo sito, riporta le parole del presidente argentino Alberto Fernandez che ieri era a Washington a colloquio con il leader Usa quando è stata menzionata la questione della salute del pontefice: “Abbiamo avuto un incontro tra di noi dove abbiamo scambiato idee sulle cose che stanno accadendo. Eravamo preoccupati per qualcuno a cui entrambi teniamo molto, Papa Francesco e la sua salute”, ha detto Fernandez.

Vicinanza e preghiera al Papa dalla diocesi di Roma

La Chiesa di Roma esprime “tutto il proprio affetto e la propria vicinanza al suo Vescovo Papa Francesco, e assicura la preghiera incessante, ancor più forte in questo momento di difficoltà, augurandogli una pronta guarigione”, si legge in una nota del Vicariato. “Il Santo Padre – lo ricordiamo – è stato ricoverato mercoledì pomeriggio presso il Policlinico Agostino Gemelli per effettuare alcuni controlli medici. Come ha riferito il portavoce della Sala Stampa Matteo Bruni, ‘l’esito degli stessi ha evidenziato un’infezione respiratoria (esclusa l’infezione da Covid 19) che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera’”, ricorda il comunicato della Diocesi.

Papa: “Toccato dai tanti auguri”

“Sono toccato dai tanti messaggi ricevuti in queste ore ed esprimo a tutti la mia gratitudine per la vicinanza e la preghiera”, ha risposto tramite Twitter dal Gemelli il Papa.

Fonte: Ansa