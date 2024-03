Israele annuncia una “operazione mirata” sull’ospedale di Al Shifa

La guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas è giunta al giorno 164 con l’avvio, da parte di Israele, di una nuova operazione sull’ospedale di Al Shifa, il maggiore di Gaza. Non è la prima volta che l’esercito israeliano effettua “operazioni mirate” nell’ospedale, vasto come una cittadella. In passato erano state trovate armi e tunnel di Hamas.

L’esercito israeliano lancia un’operazione contro l’ospedale di Al Shifa

L’esercito israeliano ha annunciato un’operazione militare “di alta precisione” all’ospedale Al Shifa di Gaza, il più grande della città palestinese. Secondo testimoni sono in corso bombardamenti. L’operazione è scattata in seguito alle informazioni di intelligence sulla presenza di alti funzionari di Hamas nel complesso medico.

“Sappiamo che i terroristi di Hamas si sono raggruppati all’interno dell’ospedale di Al Shifa e lo stanno usando per organizzare attacchi contro Israele”, ha detto un portavoce militare israeliano, aggiungendo che l’esercito di Tel Aviv condurrà uno “sforzo umanitario” durante l’assalto e sottolineando che non vi è “nessun obbligo” per i pazienti e il personale medico di evacuare la struttura.

Hamas: “30mila persone intrappolate ad Al Shifa”

Secondo il ministero della Sanità di Gaza, sono circa 30.000 le persone, tra cui civili sfollati, pazienti feriti e personale medico, che sono intrappolate all’interno del complesso medico di Al Shifa sotto attacco da parte dell’esercito israeliano dalla notte scorsa. “Chiunque tenta di muoversi viene preso di mira dai proiettili”, ha scritto il ministero su Telegram.

Incontro Singapore-Giordania per aiuti a Gaza

Il Ministro degli Esteri Vivian Balakrishnan ha incontrato il suo omologo giordano ad Amman nel contesto della missione di aiuti umanitari di Singapore a Gaza. Durante la visita di due giorni ha ringraziato la Giordania per la rapida facilitazione degli aiuti e ha discusso su come i due paesi possano collaborare per fornire ulteriori assistenze. Entrambi i ministri hanno sottolineato l’importanza della solida relazione bilaterale nel coordinare la missione di aiuto umanitario in corso.

Fonte: Ansa