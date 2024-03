Israele chiede l’immediata evacuazione dell’ospedale Al Shifa

La guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 167. L’esercito israeliano ha chiesto agli sfollati l’immediata evacuazione dell’ospedale Al Shifa, il maggiore di Gaza City. All’interno della struttura, più volte sotto mira israeliana perché considerata un covo di Hamas. Le Forze di difesa israeliane hanno trovato contanti per un valore di 3 milioni di dollari.

L’esercito israeliano avrebbe avvertito gli sfollati che si trovano all’interno dell’ospedale Al Shifa a Gaza City di evacuare immediatamente la struttura. Lo rende noto Al Jazeera citando il suo corrispondente sul posto. Secondo quanto riportato le forze israeliane sarebbero intenzionate a bombardare la struttura ospedaliera e distruggerla.

Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano di aver sequestrato contanti per un valore di 3 milioni di dollari – in valuta statunitense e dinari giordani -, presso l’ospedale Shifa a Gaza, soldi apparentemente destinati a essere utilizzati da Hamas e da altri gruppi terroristici.

In un post sul loro account X, le Idf aggiungono che nella stessa operazione circa 3.700 civili palestinesi sono stati evacuati dal centro medico e diretti verso il sud della Striscia. Durante questa fase sono stati catturati circa 300 sospetti terroristi tra cui alti comandanti di Hamas e della Jihad islamica palestinese, specifica l’esercito di Israele. Le Idf rendono infine noto di aver di aver consegnato ieri allo Shifa circa 1.800 litri d’acqua, 3,8 tonnellate di cibo e un camion di carburante.

24hr operational update:

📍Shifa Hospital

More than 50 terrorists were eliminated during exchanges of fire with IDF troops. Terrorist infrastructure and weapons storage facilities were located.

📍Central Gaza

Approx. 20 terrorists were eliminated, as well as 2 terrorists were… pic.twitter.com/Vf5PRq8lp1

— Israel Defense Forces (@IDF) March 21, 2024