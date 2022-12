Russia: incendio in una raffineria di petrolio in Siberia, 2 morti

Negli ultimi mesi la Russia ha assistito a una serie di incendi insolitamente frequenti come quello recente che ha devastato il centro commerciale Khimki. O la recente esplosione all’aeroporto di Mosca. Non si ferma neppure la guerra in Ucraina che giunge al 295esimo giorno. Mosca non intende concedere alcuna tregua di Natale.

Russia: incendio in raffineria di petrolio, 2 morti

Due persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite in un incendio scoppiato oggi in una raffineria di petrolio nella Siberia orientale: lo hanno reso noto le autorità. Negli ultimi mesi la Russia ha assistito a una serie di incendi insolitamente frequenti che hanno devastato centri commerciali, fabbriche e altre strutture.

BREAKING ‼️ At night, the largest refinery in Eastern Siberia exploded – the plant of the Angarsk Petrochemical Company in the suburbs of Irkutsk

#Russia #fire

Questa mattina intorno alle 6:00 (le 4:00 in Italia) una raffineria nella città di Angarsk, nella Siberia orientale, ha preso fuoco. Igor Kobzev, governatore della regione di Irkutsk, dove si trova la città, ha affermato su Telegram che due persone sono morte e cinque sono rimaste ferite, una delle quali è stata ricoverata in ospedale.

“There is no panic. In #Irkutsk, #Russia there were mostly mobilized people. Now reserves are going to #Irkutsk. Cannon and rocket artillery work. Aviation is active. We are not talking about a deep breakthrough … " pic.twitter.com/0iSxMqvRp7 — Putin's IBS (@kardinal691) December 15, 2022

Citando il ministero delle Emergenze, Kobzev ha aggiunto che l’incendio potrebbe essere stato causato da una “contaminazione da gas”. Le autorità hanno aperto un’indagine penale per violazione delle norme di sicurezza industriale.

Base aerea russa di Kursk colpita in un attacco con droni

Una base aerea russa a Kursk (nella Russia occidentale) è stata colpita nella notte in un attacco con droni, ha detto un alto funzionario ucraino. Anton Gerashchenko, consigliere presidenziale senior di Volodymyr Zelenskiy, ha pubblicato una serie di aggiornamenti su Telegram, dicendo che un “drone sconosciuto” ha colpito la struttura militare. Citando notizie non specificate dei media russi, il funzionario ha detto che ci sono state “due esplosioni a Kursk vicino all’aeroporto”. “Un drone sconosciuto ha colpito una struttura militare a Kursk”, ha aggiunto in seguito.

Ucraina, drone su base aerea russa Kursk

I filmati che circolano online sembrano mostrare una serie di esplosioni che scuotono la città nella Russia occidentale verso le 22 ora locale. Secondo la Ria Novosti, che cita il governatore regionale Roman Starovoit, la difesa aerea ha funzionato e non ci sono state vittime o danni.

