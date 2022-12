Francia: 14enne ucciso da un’auto mentre festeggia per i mondiali

Tragedia a Montpellier dove un 14enne è morto durante i festeggiamenti in strada per la vittoria della Francia sul Marocco ai mondiali di calcio in Qatar. Con la vittoria di 2 a 0, la Francia – campione in carica – ha conquistato la finale contro l’Argentina.

Mondiali: Francia, adolescente travolto e ucciso da auto

Un adolescente è morto ieri sera a Montpellier, travolto da un’auto mentre festeggiava la vittoria della Francia nella semifinale contro il Marocco ai Mondiali di calcio del Qatar: lo ha reso noto la prefettura.

L’automobilista è fuggito e il “veicolo è stato ritrovato in prossimità del luogo dell’incidente e posto sotto sequestro”, ha aggiunto in un comunicato la prefettura indicando che “l’inchiesta della polizia sta progredendo rapidamente sotto la direzione della procura”.

Il ragazzo è stato ricoverato in ospedale ma è morto poco dopo. Secondo la deputata dell’Hérault, Nathalie Oziol, l’incidente è avvenuto nel quartiere popolare della Paillade. La vittima aveva 14 anni, ha precisato la deputata su Twitter.

Fonte Ansa