Esplosione in aeroporto a sudest di Mosca: tre morti

Tre persone sono morte e almeno altre cinque sono rimaste ferite a causa di un’esplosione avvenuta oggi in un aeroporto vicino a Ryazan, a sudest di Mosca: lo hanno reso noto i servizi di emergenza all’agenzia di stampa russa Tass. Secondo altri media russi ripresi dai media occidentali, sarebbe esplosa un’autocisterna carica di carburante ed i feriti sarebbero sei.

⚡️Three people were killed and six others injured on Monday (Dec.5) after a fuel tanker exploded at a Russian airfield near the city of Ryazan, southeast of Moscow.#explosion #Russia #icr360 #NewsUpdate pic.twitter.com/T6ZWO8Al3j

— International Crisis Room 360 (@ICR360) December 5, 2022