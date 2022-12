Terremoto di magnitudo 6 davanti alla costa di Taiwan

Il 15 Dicembre 2022 ore 05:03 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 e profondità 10 km a Hualien (Taiwan). Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 6.0 è classificato come terremoto “forte” e descritto nel modo seguente: può avere un raggio di azione di 160 km dove può essere distruttivo se la zona è densamente popolata.

Terremoti: Taiwan, scossa magnitudo 6 davanti costa est

Una scossa di terremoto di magnitudo 6 è stata registrata alle 12:03 ora locale (le 5:03 in Italia) davanti la costa est di Taiwan. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 chilometri di profondità ed epicentro in mare a circa 30 km da Hualien, capoluogo dell’omonima contea taiwanese. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose, né è stata emessa alcuna allerta tsunami.

Il servizio di monitoraggio geologico statunitense (Usgs) ha rivisto al ribasso la magnitudo del terremoto a 5.9 rispetto al 6 riportato in precedenza. Secondo i media internazionali, la scossa è stata avvertita anche nella capitale Taipei, con un tremore durato circa un minuto. Il servizio della rete metropolitana cittadina è stato brevemente interrotto per garantire la sicurezza dei passeggeri.

Taiwan si trova su una faglia del cosiddetto “anello di Fuoco” o “cintura di fuoco“, una regione dell’Oceano Pacifico sismologicamente attiva. Lo scorso settembre una scossa di magnitudo 6.8 ha colpito la costa sud-orientale dell’isola, provocando un morto a causa del crollo di un edificio.

Fonte Ansa