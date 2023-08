Niger: l’Ecowas non è ancora pronto per un’azione militare

In un articolo pubblicato sul Wsj, un comandante di alto rango di uno stato membro dell’Ecowas, ha dichiarato che, le truppe, non sono ancora preparate per usare la forza contro i golpisti in Niger.

Le truppe di Ecowas

La Comunità economica degli stati dell’Africa occidentale (Ecowas) non è ancora sufficientemente pronta a usare la forza militare contro i golpisti in Niger, afferma il Wall Street Journal citando un comandante di alto rango di uno degli stati membri dell’Ecowas. Il 30 luglio i membri della Comunità economica degli stati dell’Africa occidentale hanno condannato il colpo di Stato in Niger e hanno concesso agli ammutinati una settimana per ristabilire l’ordine costituzionale, minacciando di adottare misure fino a un intervento militare.

La scadenza dell’ultimatum

Il termine da poco scaduto ma l’Ecowas non ha ancora tentato di far avanzare le sue truppe in Niger, secondo il quotidiano Usa. “Per il momento dobbiamo aumentare la forza delle nostre unità prima di prendere parte a una tale azione militare“, ha detto il comandante citato dal Wsj. “Il successo di qualsiasi azione militare dipende da una buona preparazione”, ha aggiunto la fonte del giornale.

