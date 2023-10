Parigi: al via il ritiro delle truppe francesi dal Niger

Le truppe francesi inizieranno a ritirarsi dal Niger “questa settimana”, ha dichiarato Parigi, dopo le tensioni con la giunta militare al potere da luglio. Confermata la mediazione algerina per sviluppare una soluzione politica alla crisi in Niger.

Parigi, inizio ritiro truppe dal Niger questa settimana

Le truppe francesi inizieranno a ritirarsi dal Niger “questa settimana”, ha dichiarato Parigi, dopo le tensioni con la giunta militare al potere da luglio. “Inizieremo la nostra operazione di disimpegno questa settimana, in buon ordine, in sicurezza e in coordinamento con i nigerini”, ha dichiarato il quartier generale militare, una settimana dopo che l’ambasciatore francese a Niamey è tornato in patria sotto le pressioni del regime.

Niger, i golpisti accettano la mediazione di Algeri

“Il governo algerino, attraverso il ministero degli affari Esteri della Repubblica del Niger, ha ricevuto una corrispondenza ufficiale che conferma l’accettazione della mediazione algerina volta a sviluppare una soluzione politica alla crisi in questo paese fratello, nel quadro dell’iniziativa presentata dal presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri algerino pubblicata oggi su X. Algeri ha ritenuto chela sua iniziativa “rafforzi l’opzione di una soluzione politica alla crisi in Niger e apra la strada alla creazione delle condizioni necessarie che faciliterebbero una fine pacifica di questa crisi, in modo da preservare gli interessi del Niger e dell’intera regione”. “Il presidente della Repubblica ha incaricato il ministro degli affari Esteri Ahmed Attaf, di recarsi a Niamey il più presto possibile, al fine di avviare discussioni preparatorie con tutte le parti interessate sulle modalità di attivazione dell’iniziativa algerina”, si legge ancora nella nota.

Fonte: Ansa