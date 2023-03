Naufragio Cutro, Prefettura: “Assicurata assistenza famiglie vittime”

Oggi, 9 marzo, il Consiglio dei Ministri si svolge nella sede del Municipio di Cutro, in provincia di Crotone. Qui l’ordine del giorno.

Un presidio dei parenti delle vittime del naufragio attende i politici in piazza della Scacchiera, a poche centinaia di metri dal Municipio: “Chiediamo solo verità e giustizia”. 72 le vittime accertate del naufragio avvenuto lo scorso 26 febbraio a pochi metri dalle spiagge di Steccato di Cutro.

Naufragio migranti: manifestanti in piazza, vogliamo verità

“Chiediamo solo verità e giustizia. A 15 giorni dalla tragedia ancora non emerge la verità. E ieri volevano trasferire le salme. Vogliamo una vera politica di accoglienza”. Così un manifestante durante un presidio in piazza della Scacchiera, a poche centinaia di metri dal Municipio di Cutro, dove oggi si terrà il Consiglio dei ministri. Alcuni manifestante urlano “dimissioni, dimissioni”.

Prefettura Crotone: “Assicurata assistenza famiglie vittime”

La prefettura di Crotone fa sapere di aver “assicurato assistenza ai superstiti e alle famiglie delle vittime dal giorno del naufragio“. La Prefettura inoltre “ha assicurato il supporto necessario alle amministrazioni locali ai fini della inumazione delle salme o del loro trasferimento presso altre località del Paese o all’estero, dopo la necessaria e complessa attività svolta dal comune di Cutro per la redazione dei certificati di morte e dei passaporti mortuari. Per le spese relative alle onoranze funebri e di immediata assistenza, è stata assicurata copertura con fondi del ministero dell’Interno”.

Domani 8 salme in Germania, 16 poi in Afghanistan

Delle 72 vittime del naufragio di Crotone, il 6 marzo una di nazionalità afghana è stata inumata nel cimitero di Crotone; il giorno dopo una tunisina è stata rimpatriata in Tunisia, una afghana è stata trasferita in Germania e 4 in Pakistan. Ieri, poi, sette salme sono state trasferite presso il cimitero musulmano di Bologna. Lo fa sapere il Viminale, aggiungendo che domani è in programma il trasferimento di 8 salme alla volta della Germania ed è in fase di preparazione il trasferimento di 16 ulteriori verso l’Afghanistan.

Quest’ultimo trasferimento, organizzato da un’agenzia di onoranze funebri tedesca, prevede il passaggio delle salme attraverso la Turchia e, da lì, in Afghanistan d’intesa con i familiari delle vittime. Completati questi trasferimenti, resterebbero da trasferire ancora 34 salme per le quali sono in corso interlocuzioni tra i funzionari del ministero inviati sul posto ed i familiari delle vittime. In merito a tutta la vicenda, viene sottolineato, “vanno considerate le difficoltà oggettive del trasferimento delle salme in Afghanistan“.

Sindaco Crotone: “Omaggio a tomba vittima durante cdm”

“Nelle ore in cui si svolgerà il Consiglio dei ministri andrò ad omaggiare la tomba di un ragazzo che avrebbe compiuto domenica 24 anni e che riposerà per sempre nel cimitero di Crotone”. Lo ha detto il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, in relazione al mancato invito al Cdm che si svolgerà a Cutro nel pomeriggio.

Alla seduta che si terrà nella sala del Consiglio comunale di Cutro sono stati invitati il presidente della giunta regionale, Roberto Occhiuto, il presidente della Provincia, Sergio Ferrari, ed il sindaco di Cutro, Antonio Ceraso.

Riguardo all’omaggio alla tomba del ragazzo afgano morto nel naufragio il sindaco di Crotone ha poi detto che si tratta di “un gesto che sento doveroso e che questo ragazzo avrebbe meritato anche da altri. Forse Crotone non è nella agenda politica del Governo – ha sostenuto ancora Voce – ma sicuramente i crotonesi sono entrati nel cuore di tanti connazionali e anche fuori dall’Italia che ne hanno conosciuto la generosità, il senso di accoglienza, l’umanità”.

