Recuperata la 71esima vittima del naufragio di Cutro: è una bimba di 3 anni

E’ di una bambina di tre anni il corpo della 71esima vittima del naufragio di domenica 26 febbraio recuperata stamane nelle acque di Steccato di Cutro. Il corpicino era stato avvistato in mare da alcuni cittadini che avevano avvisato la Guardia costiera che ha poi provveduto al recupero. La piccola salma è stata portata in obitorio.

Le ricerche dei dispersi

Le ricerche dei dispersi proseguono senza sosta con mezzi aerei, navali, sommozzatori, droni e personale di presidio a terra di Guardia Costiera, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Protezione Civile regionale. Non è noto il numero preciso delle persone che erano sul barcone. Si ipotizza che i dispersi possano essere tra i trenta e i cinquanta. Intanto, il mare continua a restituire i corpi.

Migranti: informativa Piantedosi in Senato oggi alle 16

Si svolge oggi, martedì 7 marzo, alle 16, l’informativa del Ministro dell’interno Piantedosi sul naufragio di una imbarcazione di migranti al largo delle coste di Steccato di Cutro. E’ quanto si legge sul sito di palazzo Madama. Il titolare del Viminale inizialmente doveva tenere l’informativa domani in Senato ed oggi solo alla Camera.

Tajani: “Cdm a Cutro è un segno di vicinanza dopo il naufragio”

“Saremo in Calabria per un Consiglio dei ministro come segno di attenzione” dopo il naufragio di migranti sulla spiaggia di Cutro. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, alla Riunione Plenaria degli Ufficiali Esperti della Guardia di Finanza in servizio all’estero in corso alla Farnesina. “Bisogna capire da dove parte il problema e qual è la soluzione del problema”, ha aggiunto.

